Волгоградская область напоит себя молоком

Финансирование подпрограммы «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», согласно постановлению администрации региона, увеличено на 80,5 млн рублей. На 1,2 млн – подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», на 47,1 млн рублей – «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», на 61,3 млн рублей – «Развитие молочного скотоводства», на 1,8 млн рублей – «Обеспечение реализации мероприятий государственной аграрной политики», на 160,8 млн рублей – подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации».

Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградской облдуме, всего в рамках госпрограммы на развитие АПК региона в течение 2018-2020 годов предполагается направить 8,2 млрд рублей из федеральной и областной казны. Кроме того, на эти цели планируется привлечь 31,9 млрд рублей инвестиций.

Главная цель - рост производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения продовольственной безопасности Волгоградской области. Кроме того, взаимодействие с профильными федеральными министерствами и ведомствами, включение региона в пилотный проект программы мелиорации позволило увеличить площади орошения с 33 тыс. гектаров в 2014 году до 50 тыс. га в 2017 году.

На недавнем совещании по вопросам развития молочного животноводства и мелиорации в Калачевском районе глава региона Андрей Бочаров поставил перед сельхозпроизводителями новые задачи – поэтапно увеличить площади поливных земель до 100 тыс. гектаров и довести показатель самообеспеченности Волгоградской области молоком до 100%.