В Волгоградской области восстанавливают дороги после весеннего половодья





Около 5,5 миллионов рублей выделено из бюджета Волгоградской области на восстановление щебеночного покрытия дорог, размытых весенним паводком, в рабочем поселке Елань. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, сделают снова проходимыми улицы Ягодную, Орденскую, Мясницкую, Лесную, Коммунаров и Камышинскую.

Напомним, в апреле в Волгоградской области был введен режим ЧС в связи с паводком. В зоне затопления оказались несколько десятков населенных пунктов в различных районах региона. Был причинен ущерб местной инфраструктуре и личным подворьям.



