«МегаФон» первым обнуляет плату за все входящие звонки в поездках по стране





«МегаФон» делает путешествия по России еще комфортнее — входящие звонки с любых номеров станут бесплатными. Гостевой регион будет приравнен к домашнему, а условия тарифа не будут меняться в поездках по стране, где присутствует сеть «МегаФона», сообщили иА «Высота 102» в пресс-службе оператора.

«Мы все время работаем над тем, чтобы сделать общение наших абонентов в путешествиях по России еще более легким и комфортным. Мы уже изменили условия более 5000 архивных и действующих тарифных планов. Теперь мы первыми среди мобильных операторов отменяем плату за любые входящие – из гостевого, домашнего и любого другого российского региона. Тем самым мы устранили последние отголоски так называемого внутрисетевого роуминга», —прокомментировал директор по маркетингу на массовом рынке «МегаФона» Александр Фетисов.

Для большей части абонентов изменения вступят в силу до 1 сентября, для оставшейся — в первой половине сентября.



