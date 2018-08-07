Аналитика 07.08.2018 20:10
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07.08.2018 20:10
Смотрите сегодня в программе: Обманутых волгоградских дольщиков стало меньше. Волгоградский УФАС раскрыл тайну писем-«пугалок» газовиков. Должника-рекордсмена остановили на дороге в Камышине. Наркокурьеры из Средней Азии превратили детскую площадку в торговую. В Волгограде стартовал арбузный сезон.
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