









Смотрите сегодня в программе: Обманутых волгоградских дольщиков стало меньше. Волгоградский УФАС раскрыл тайну писем-«пугалок» газовиков. Должника-рекордсмена остановили на дороге в Камышине. Наркокурьеры из Средней Азии превратили детскую площадку в торговую. В Волгограде стартовал арбузный сезон.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.



