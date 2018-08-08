В бывшем общежитии волгоградского «Химпрома» обвалился потолок

И радостно, и горько одновременно – целую гамму противоречивых чувств испытывают жители «солнечной Бекетовки» в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» обитатели общежития №1А по улице Розы Люксембург, в здании в этом году проводится капремонт, но от серьезных проблем внутри строения он не спасет. На днях в общем коридоре второго этажа, обрушился массивный кусок потолка. К счастью, никто не пострадал. По словам граждан, в управляющую компанию об инциденте они уже сообщили, но на какую-то реакцию особо не рассчитывают. О том, в каком состоянии пребывают помещения дома - эксплуатирующей организации хорошо известно. В прошлом году собственники комнат получили от УК предписание – не пользоваться туалетными комнатами и душем из-за угрозы обрушения фасадной стены здания.





В 2018 году многоквартирный дом (именно так по документам теперь называется общежитие) попал в программу капитального ремонта. Список работ, которые должны быть выполнены на объекте, указаны на табличке возле подъезда. Подрядчик обязан заменить инженерные коммуникации и обновить кровлю. Приведение в порядок помещений дома в рамках капитального ремонта в соответствии с действущим законодательством невозможно.Текущий ремонт должна выполнять управляющая компания. В минувшем году, по словам жильцов, частично оштукатурили стены в фойе первого этажа. На этом текущий ремонт в четырехэтажке закончился.

Дом №1а на улице Розы Люксембург, расположенный в Кировском районе, ранее являлся общежитием завода «Химпром». Сюда заселяли работников предприятия с перспективой получить квартиру. После закрытия предприятия, общежитие по документам стало многоквартирным домом, но не по сути. Тут по-прежнему все общее: кухня, санузлы и коридоры.



