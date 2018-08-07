Общество

В Волгоградской области разрушенную паводком плотину починят по решению суда

Общество 07.08.2018 15:31
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07.08.2018 15:31


Администрацию Краснопахаревского сельского поселения Городищенского района обязали провести ремонтно-восстановительные работы на плотине, разрушенной весной этого года паводковыми водами. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, такое решение принял суд по иску надзорного ведомства. Комиссионное обследование показало, что в результате резкого таяния снега и резкого повышения температуры наружного воздуха произошло увеличение объема воды в пруду "Студеный" на р. Пионерка. Переполнения водоема привело к разрушению плотины в районе паводкового водосброса (шириной около 10 - 15 м). Визуально в районе водосброса отмечалось наличие ледяных масс, что могло привести к перекрытию входного отверстия паводкового водосброса и послужить причинной возникновения аварийной ситуации. Как тогда сообщало информагенство, из-за подъема уровня воды в пруду размыло две дамбы и был разрушен автомобильный мост (на фото). В результате село Студено-Яблоновка Городищенского района оказалось "разрезанным" на две части. Автомобильный мост стал опасен для проезда машин, однако и пешком преодолеть водную преграду решались лишь самые смелые.

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