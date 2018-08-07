В Ростове-на-Дону задержан волгоградец за кражу 17 ноутбуков

Происшествия 07.08.2018 14:14
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07.08.2018 14:14
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции УМВД России по городу Ростов-на-Дону задержали 35-летнего подозреваемого, жителя Волгоградской области, который за одну ночь вынес из помещения 17 ноутбуков общей стоимостью 350 тысяч рублей. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, - сообщает ИА «Высота 102», - с заявлением о пропаже техники из офиса обратился работник одного из агентств недвижимости. Выяснилось, что житель Волгоградской области был работником данного агентства. После совершения кражи он уволился из компании и сдал украденные компьютеры в несколько городских ломбардов. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит волгоградцу за кражу – до 6 лет лишения свободы.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по городу Ростов-на-Дону.
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