В Волгограде антимонопольщики не устают штрафовать «Концессии водоснабжения» и ПАО «МРСК Юга»





ПАО «МРСК Юга» и ООО «Концессии водоснабжения» - основные правонарушители по делам, возбужденным Волгоградским УФАС России в рамках контроля монополистической деятельности. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявил накануне на пресс-конференции об итогах работы ведомства за первое полугодие 2018 года руководитель антимонопольного органа Роман Лучников.

Так, в первом полугодии 2018 года, как и в аналогичном периоде 2017 года, оставалась острой проблема нарушения порядка и сроков технологического присоединения – всего было рассмотрено 20 дел по ст. 9.21 КоАП. При этом основными нарушителями являлись именно ПАО «МРСК Юга» и ООО «Концессии водоснабжения». Сумма наложенных штрафов по каждому делу варьируется от 300 до 600 тысяч рублей.

«Зачастую подобные действия субъектов естественных монополий ущемляют интересы рядовых потребителей – граждан, планирующих обеспечить коммунальными ресурсами вновь построенные жилые объекты, а также интересы вновь созданных субъектов малого предпринимательства, заинтересованных в скорейшем решении вопросов технологического присоединения к инженерным сетям для целей получения услуг электро-, водо-, газо- или теплоснабжения», - заявил руководитель ведомства.



