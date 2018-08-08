В Волгограде антимонопольщики не устают штрафовать «Концессии водоснабжения» и ПАО «МРСК Юга»

Общество 08.08.2018 08:10
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08.08.2018 08:10
ПАО «МРСК Юга» и ООО «Концессии водоснабжения» - основные правонарушители по делам, возбужденным Волгоградским УФАС России в рамках контроля монополистической деятельности. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом заявил накануне на пресс-конференции об итогах работы ведомства за первое полугодие 2018 года руководитель антимонопольного органа Роман Лучников.
Так, в первом полугодии 2018 года, как и в аналогичном периоде 2017 года, оставалась острой проблема нарушения порядка и сроков технологического присоединения – всего было рассмотрено 20 дел по ст. 9.21 КоАП. При этом основными нарушителями являлись именно ПАО «МРСК Юга» и ООО «Концессии водоснабжения». Сумма наложенных штрафов по каждому делу варьируется от 300 до 600 тысяч рублей.
«Зачастую подобные действия субъектов естественных монополий ущемляют интересы рядовых потребителей – граждан, планирующих обеспечить коммунальными ресурсами вновь построенные жилые объекты, а также интересы вновь созданных субъектов малого предпринимательства, заинтересованных в скорейшем решении вопросов технологического присоединения к инженерным сетям для целей получения услуг электро-, водо-, газо- или теплоснабжения», - заявил руководитель ведомства.
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