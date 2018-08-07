От Сталинграда - до Великой Победы

В музее-панораме «Сталинградская битва» расскажут об истории холодного оружия

От Сталинграда - до Великой Победы 07.08.2018 13:36
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07.08.2018 13:36

Увидеть образцы холодного оружия, которое использовалось противоборствующими сторонами в период Второй мировой войны и, в частности, в Сталинградской битве, познакомиться с историей его создания и боевого применения, сравнить вооружение войск Третьего рейха, его союзников и СССР можно на выставке «Острие атаки».
Экспозиция, посвященная очередной годовщине начала Сталинградской битвы, открылась сегодня в музее-панораме «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея. 

На выставке представлены образцы холодного оружия XX века европейских государств, применявшиеся в период Второй мировой войны и конкретно в битве на Волге. В качестве исторического экскурса выставлены их предшественники – образцы производства XIX  века, показывающие изменения в конструкции и внешнем виде оружия.
Кроме того, экспонируются образцы трофейного японского холодного оружия, которые символизируют разгром императорской Японии и связанное с ним окончание Второй мировой войны. 
Особое внимание уделено холодному оружию советской кавалерии, сыгравшей важную роль в контрнаступательной операции советских войск в районе Сталинграда.

«Посетители смогут увидеть сабли, шашки, палаши, шпаги, тесаки, кортики, кинжалы, пику, ножи, штыки с соответствующими образцами огнестрельного оружия – винтовками и пистолетами – пулеметами производства России – СССР, Германии, Австрии, Венгрии, Японии и других государств», - отметили сотрудники музея. 

Выставка продлится до 15 января 2019 года.

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