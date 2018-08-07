От Сталинграда - до Великой Победы 07.08.2018 13:36
441 0
07.08.2018 13:36
Увидеть образцы холодного оружия, которое использовалось противоборствующими сторонами в период Второй мировой войны и, в частности, в Сталинградской битве, познакомиться с историей его создания и боевого применения, сравнить вооружение войск Третьего рейха, его союзников и СССР можно на выставке «Острие атаки».
Экспозиция, посвященная очередной годовщине начала Сталинградской битвы, открылась сегодня в музее-панораме «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея.
На выставке представлены образцы холодного оружия XX века европейских государств, применявшиеся в период Второй мировой войны и конкретно в битве на Волге. В качестве исторического экскурса выставлены их предшественники – образцы производства XIX века, показывающие изменения в конструкции и внешнем виде оружия.
Кроме того, экспонируются образцы трофейного японского холодного оружия, которые символизируют разгром императорской Японии и связанное с ним окончание Второй мировой войны.
Особое внимание уделено холодному оружию советской кавалерии, сыгравшей важную роль в контрнаступательной операции советских войск в районе Сталинграда.
«Посетители смогут увидеть сабли, шашки, палаши, шпаги, тесаки, кортики, кинжалы, пику, ножи, штыки с соответствующими образцами огнестрельного оружия – винтовками и пистолетами – пулеметами производства России – СССР, Германии, Австрии, Венгрии, Японии и других государств», - отметили сотрудники музея.
Выставка продлится до 15 января 2019 года.
Реклама
Популярное по теме
22.07.2018 19:56
1785 0
06.08.2018 13:38
1066 2
13.07.2018 11:03
808 0
Памятник сталинградской "королеве Бранденбургских ворот" установят при жизни06.08.2018 13:38
От Сталинграда - до Великой Победы 06.08.2018 13:38
2033 2 Обсудить
Волгоградцы вспомнят Героев Курской битвы поименно28.07.2018 08:22
От Сталинграда - до Великой Победы 28.07.2018 08:22
8381 0 Обсудить
Волгоградские школьники путешествуют по Москве26.07.2018 06:55
От Сталинграда - до Великой Победы 26.07.2018 06:55
2980 6 Обсудить
Сборная волгоградских юнармейцев стала лучшей в России на играх "Победа" в Москве22.07.2018 19:56
От Сталинграда - до Великой Победы 22.07.2018 19:56
4902 0 Обсудить
Пламенеющее сердце: В Волгограде сняли фильм о защитнике Родины18.07.2018 14:45
От Сталинграда - до Великой Победы 18.07.2018 14:45
4790 4 Обсудить
«Вот она, моя санитарка Клава!»: спустя 76 лет две участницы Сталинградской битвы нашли друг друга14.07.2018 07:41
От Сталинграда - до Великой Победы 14.07.2018 07:41
8452 0 Обсудить
В Волгограде всему взводу девушек-регулировщиц вручили памятные знаки губернатора13.07.2018 11:03
От Сталинграда - до Великой Победы 13.07.2018 11:03
3785 0 Обсудить
Гости Волгограда благодарят ЧМ за возможность увидеть Мамаев курган01.07.2018 10:06
От Сталинграда - до Великой Победы 01.07.2018 10:06
17962 0 Обсудить
Превратились в белых журавлей: установлены имена погибших в Австрии героев-сталинградцев26.06.2018 12:24
От Сталинграда - до Великой Победы 26.06.2018 12:24
7159 0 Обсудить
Фильм из Волгограда - «Воинский эшелон» отметили призами25.06.2018 13:55
От Сталинграда - до Великой Победы 25.06.2018 13:55
2165 0 Обсудить
Волгоградские юнармейцы возложили цветы к бюстам солдата и маршала22.06.2018 16:41
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 16:41
3011 0 Обсудить
Останки защищавшего Сталинград 19-летнего солдата перезахоронят в Ставрополье22.06.2018 12:34
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 12:34
1669 2 Обсудить
В Волгоградской области появятся памятные знаки в местах массовых расстрелов евреев в период Сталинградской битвы22.06.2018 11:02
От Сталинграда - до Великой Победы 22.06.2018 11:02
1267 0 Обсудить
В Волгограде полицейские и любители футбола почтут память павших в Великой Отечественной войне21.06.2018 06:07
От Сталинграда - до Великой Победы 21.06.2018 06:07
3011 17 Обсудить
Юнармейцы из Сибири развернули огромную копию знамени Победы на Мамаевом кургане в Волгограде15.06.2018 17:09
От Сталинграда - до Великой Победы 15.06.2018 17:09
5698 3 Обсудить
Реклама