Волонтеры АО «КАУСТИК» подарили особенным детям праздник









Контактный зоопарк стал местом проведения праздничного мероприятия, организованного активистами «КАУСТИКа» для семей из Красноармейского района, где воспитываются дети с ограниченными возможностями.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в этот день в трогательном зоопарке собралось около тридцати семей, в том числе и работники завода. В организации добровольческой акции приняли участие и специалисты ГУЗ «Детская поликлиника № 16», где наблюдаются эти дети.

Это уже не первая встреча волонтеров с особенными детьми. В начале лета состоялось увлекательное путешествие по Волге на борту теплохода для ребят и их родителей, где также участвовали сотрудники завода. На этот раз детвору ожидала занимательная экскурсия по зоопарку, встреча с настоящим цирковым медведем, экзотическими страусами и павлинами, карликовым африканским ежиком, енотом-полоскуном, осликом «Орликом», чернобурой лисицей. Козы и кролики вызвали особый восторг и эмоции у ребятишек, тем более их разрешалось погладить!













Познавательная прогулка продолжилась традиционным чаепитием и веселой развлекательной программой. В шоу мыльных пузырей участвовали не только самые юные, но и взрослые. Главным сюрпризом торжества стали авторские торты с лесными ягодами, приготовленные по доброй традиции умелыми руками координатора волонтерского движения «КАУСТИКа» Олесей Григорьевой: «Вдвойне приятно видеть восторженные лица ребят и довольные улыбки их родителей! Уже думаем, где и в каком формате организовать нашу следующую встречу».

Напомним, волонтерское движение «КАУСТИКа» создано весной этого года и продолжает череду добрых дел. Позади уже несколько проведенных акций, среди них и помощь работникам контактного зоопарка, которые с удовольствием приняли участие в организации познавательной экскурсии для особенных гостей.