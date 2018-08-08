Аналитика

В Волгоградской области перспективы роста зарплат лучше, чем в Москве и Санкт-Петербурге

Аналитика 08.08.2018 09:14
1379 18
08.08.2018 09:14


Аналитики финансового университета при правительстве РФ «отсортировали» российские регионы с населением более полумиллиона человек на предмет перспектив роста реальных зарплат в течение ближайшего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, рейтинг возглавили республика Крым, Севастополь, Самарская, Ленинградская области, Краснодарский край, Чеченская республика, республика Дагестан, Калужская область, Приморский край, Новосибирская область. Так, у лидера исследования, республики Крым – рейтинг 8,4, у аутсайдера, Нижегородской области – 2,7. Волгоградская область среди 73 регионов заняла 51-е место с рейтингом 4,7. При этом позади Волгоградской области остались Санкт-Петербург и Москва со значением рейтинга соответственно – 4,0 и 3,8. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзлом
Популярное по теме
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде дождь не дал администрации расслабиться после ЧМ
16.07.2018 20:00
24617 6
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде молодую мать уволили за репост сообщения о митинге
30.07.2018 20:10
21411 3
«Высота 102 ТВ»: Поселок под Волгоградом может смыть в овраг после очередного ливня
25.07.2018 20:51
21362 1
Аналитика
07.08.2018 20:10
Аналитика 07.08.2018 20:10
22578 0 Обсудить

0
Далее
Аналитика
07.08.2018 15:13
Аналитика 07.08.2018 15:13
5045 33 Обсудить

0
Далее
Аналитика
06.08.2018 20:02
Аналитика 06.08.2018 20:02
27854 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
06.08.2018 14:59
Аналитика 06.08.2018 14:59
1245 17 Обсудить

0
Далее
Аналитика
05.08.2018 15:25
Аналитика 05.08.2018 15:25
37140 9 Обсудить

0
Далее
Аналитика
03.08.2018 20:05
Аналитика 03.08.2018 20:05
38392 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
03.08.2018 14:18
Аналитика 03.08.2018 14:18
4338 8 Обсудить

0
Далее
Аналитика
03.08.2018 11:39
Аналитика 03.08.2018 11:39
6480 25 Обсудить

0
Далее
Аналитика
02.08.2018 19:58
Аналитика 02.08.2018 19:58
33900 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.08.2018 20:01
Аналитика 01.08.2018 20:01
28112 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
01.08.2018 09:14
Аналитика 01.08.2018 09:14
2474 10 Обсудить

0
Далее
Аналитика
31.07.2018 20:10
Аналитика 31.07.2018 20:10
36970 2 Обсудить

0
Далее
Аналитика
31.07.2018 09:31
Аналитика 31.07.2018 09:31
19940 23 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.07.2018 20:10
Аналитика 30.07.2018 20:10
24970 3 Обсудить

0
Далее
Аналитика
30.07.2018 14:23
Аналитика 30.07.2018 14:23
2838 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:00
ГК «Волгострой» раскрывает слагаемые успехаСмотреть фотографии
09:14
В Волгоградской области перспективы роста зарплат лучше, чем в Москве и Санкт-ПетербургеСмотреть фотографии
08:54
СЕВЕРГАЗБАНК предоставит бизнесу льготные кредиты по программе МинпромторгаСмотреть фотографии
08:10
В Волгограде антимонопольщики не устают штрафовать «Концессии водоснабжения» и ПАО «МРСК Юга»Смотреть фотографии
06:41
Уволенных из волгоградского наркодиспансера суды восстанавливают на работе по очередиСмотреть фотографии
20:10
«Высота 102 ТВ»: Армия обманутых волгоградских дольщиков уменьшилась на сотнюCмотреть видео
17:34
В Федеральный центр трансплантации почки и диализа в Волжском закупают оборудованиеСмотреть фотографии
17:08
Директором ГУП «Волгоградавтотранс» займется генпрокуратура после увольнения сотрудницы из-за митингаСмотреть фотографии
16:33
Дорожники отчитались ОНФ о ямочном ремонте убитой дороги к школе искусств ВолгоградаСмотреть фотографии
16:25
Ничего святого: В Волгоградской области экс-замначальника колонии судят за обман прихожанСмотреть фотографии
15:31
В Волгоградской области разрушенную паводком плотину починят по решению судаСмотреть фотографии
15:13
Волгоградские бюджетники «съели» больше 1 миллиарда рублейСмотреть фотографии
14:25
Доска позора: Набережная Красноармейска в Волгограде превратилась в отстойникСмотреть фотографии
14:14
В Ростове-на-Дону задержан волгоградец за кражу 17 ноутбуковСмотреть фотографии
13:51
Волонтеры АО «КАУСТИК» подарили особенным детям праздникСмотреть фотографии
13:08
Волгоградское УФАС: Депутаты Волгоградской гордумы «прячутся» от ответственности за непопулярные решенияСмотреть фотографииCмотреть видео
12:51
«Ростелеком» начнет эксклюзивную трансляцию новых каналовСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде страсть к наградам фронтовиков обернулась для коллекционера уголовным деломСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденного сынаСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области будут судить водителя за "подкуп" начальника райотдела ГИБДДСмотреть фотографии
11:36
В Волжском Волгоградской области наркокурьеры из Средней Азии прятали героин на детской площадкеСмотреть фотографии
11:34
Аналитики «МегаФона» назвали самые популярные места отдыха у абонентовСмотреть фотографии
11:30
Росприроднадзор в Волгограде взялся за грязный пляжСмотреть фотографии
10:55
В Волгоградском УФАС рассказали, сколько часов должны проверять плиту в рамках договора на газовое обслуживаниеСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде каменщик погиб, сорвавшись с пятиэтажки
10:22
В Волгоградской области столкнулись автобус и кроссовер, пострадал пенсионерСмотреть фотографии
09:44
Застройщика «голого» дома в Волгограде готовят к банкротствуСмотреть фотографии
08:50
В Волгоградской области энергетики взыскивают почти 3 млрд рублей долговСмотреть фотографии
07:44
В Волгоградской области комитет транспорта не отступает от маршрутаСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102 ТВ»: Жители волгоградского «голого» дома пойдут в Москву в поисках управы на застройщика Cмотреть видео
Реклама
 