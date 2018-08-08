Аналитика 08.08.2018 09:14
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08.08.2018 09:14
Аналитики финансового университета при правительстве РФ «отсортировали» российские регионы с населением более полумиллиона человек на предмет перспектив роста реальных зарплат в течение ближайшего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, рейтинг возглавили республика Крым, Севастополь, Самарская, Ленинградская области, Краснодарский край, Чеченская республика, республика Дагестан, Калужская область, Приморский край, Новосибирская область. Так, у лидера исследования, республики Крым – рейтинг 8,4, у аутсайдера, Нижегородской области – 2,7. Волгоградская область среди 73 регионов заняла 51-е место с рейтингом 4,7. При этом позади Волгоградской области остались Санкт-Петербург и Москва со значением рейтинга соответственно – 4,0 и 3,8.
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