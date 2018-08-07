Расследования

В Волгограде страсть к наградам фронтовиков обернулась для коллекционера уголовным делом

Расследования 07.08.2018 12:36
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07.08.2018 12:36


До трех месяцев ареста грозит волгоградскому коллекционеру за незаконное приобретение официальных документов и государственных наград. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 46-летний житель Волгограда был задержан в январе текущего года сотрудниками полиции и регионального Управления ФСБ при получении посылки с медалями. В ходе обыска по месту жительства стражи порядка обнаружили и изъяли у мужчины 41 медаль, 6 орденов и 1 удостоверение к медали. Все изъятые предметы, согласно заключению специалиста историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва", являются подлинными государственными наградами, принадлежавшими реальным участникам войны. Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что является коллекционером, а награды приобретал с целью пополнения личного фонда. В его коллекции были такие награды, как орден Славы 3 степени, орден "Красной звезды", медали "За отвагу", "За оборону Москвы", "За победу над Японией" и другие. Расследование дела завершено, в ближайшее время коллекционера ждет суд.  

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