Телеком

«Ростелеком» начнет эксклюзивную трансляцию новых каналов

Телеком 07.08.2018 12:51 Реклама
756 0
07.08.2018 12:51


«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» пополнится тремя каналами Star Media. Более 5 млн семей по всей стране в новом телевизионном сезоне смогут смотреть круглосуточные каналы Star Cinema, Star Family и BOLT, которые предлагают качественные отечественные фильмы и сериалы для женской, семейной и мужской аудитории соответственно. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Star Cinema адресован женщинам 25+. Его главные темы – любовь, страсть, интриги и все, что вызывает яркие, неподдельные эмоции.
Star Family создан для семейного просмотра и ориентирован на всех зрителей старше 14 лет. Канал отличает разнообразие жанров – мелодрамы, триллеры, исторические фильмы и сериалы, а также образовательные проекты, которые всегда востребованы у его аудитории.
Программное наполнение BOLT формируется с учетом предпочтений мужской аудитории 25+, основу канала составляют боевики, детективы, а также военные фильмы и сериалы.
Запуск новых каналов стал возможен в результате соглашения «Ростелекома» с одной крупнейшей компанией на рынке платного телевидения России «Медиа Альянс». 
Компания «Медиа Альянс» занимается созданием, развитием и распространением каналов Star Media на территории России, а ее портфолио теперь охватывает практически все жанры телевизионного контента, в том числе качественные фильмы и сериалы, привлекающие к экранам многомиллионную аудиторию.
«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» – это уникальная цифровая витрина с огромным выбором телевизионного и видеоконтента только высокого качества. На ней любой зритель обязательно найдет что-то интересное для себя лично: доступно более 240 телеканалов, в том числе 85 – в формате HD, около 20 тысяч фильмов и сериалов в сервисе «Видеопрокат» (включая форматы HD и 3D), а также максимальный набор дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Родительский контроль», «Мультискрин», «Караоке» и др.).
 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
«Ростелеком» рассказал, как достичь успеха в цифровом мире
24.07.2018 11:43
1329 0
«Ростелеком» наблюдал за ЕГЭ 2,5 млн часов
10.07.2018 16:26
989 0
«Ростелеком» начнет эксклюзивную трансляцию новых каналов
07.08.2018 12:51
0 0
Телеком
07.08.2018 11:34
Телеком 07.08.2018 11:34
385 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
02.08.2018 16:32
Телеком 02.08.2018 16:32
5741 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
31.07.2018 11:56
Телеком 31.07.2018 11:56
3129 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
30.07.2018 12:17
Телеком 30.07.2018 12:17
1797 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.07.2018 16:17
Телеком 27.07.2018 16:17
4373 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
27.07.2018 12:28
Телеком 27.07.2018 12:28
1044 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
26.07.2018 12:01
Телеком 26.07.2018 12:01
1746 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
24.07.2018 11:43
Телеком 24.07.2018 11:43
3019 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
24.07.2018 10:35
Телеком 24.07.2018 10:35
1160 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
16.07.2018 17:07
Телеком 16.07.2018 17:07
9773 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
16.07.2018 14:24
Телеком 16.07.2018 14:24
736 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
10.07.2018 16:26
Телеком 10.07.2018 16:26
7430 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
06.07.2018 10:57
Телеком 06.07.2018 10:57
5453 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
06.07.2018 10:04
Телеком 06.07.2018 10:04
1095 0 Обсудить

0
Далее
Телеком
05.07.2018 15:31
Телеком 05.07.2018 15:31
1895 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:34
В Федеральный центр трансплантации почки и диализа в Волжском закупают оборудованиеСмотреть фотографии
17:08
Директором ГУП «Волгоградавтотранс» займется генпрокуратура после увольнения сотрудницы из-за митингаСмотреть фотографии
16:33
Дорожники отчитались ОНФ о ямочном ремонте убитой дороги к школе искусств ВолгоградаСмотреть фотографии
16:25
Ничего святого: В Волгоградской области экс-замначальника колонии судят за обман прихожанСмотреть фотографии
15:31
В Волгоградской области разрушенную паводком плотину починят по решению судаСмотреть фотографии
15:13
Волгоградские бюджетники «съели» больше 1 миллиарда рублейСмотреть фотографии
14:25
Доска позора: Набережная Красноармейска в Волгограде превратилась в отстойникСмотреть фотографии
14:14
В Ростове-на-Дону задержан волгоградец за кражу 17 ноутбуковСмотреть фотографии
13:51
Волонтеры АО «КАУСТИК» подарили особенным детям праздникСмотреть фотографии
13:08
Волгоградское УФАС: Депутаты Волгоградской гордумы «прячутся» от ответственности за непопулярные решенияСмотреть фотографииCмотреть видео
12:51
«Ростелеком» начнет эксклюзивную трансляцию новых каналовСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде страсть к наградам фронтовиков обернулась для коллекционера уголовным деломСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденного сынаСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области будут судить водителя за "подкуп" начальника райотдела ГИБДДСмотреть фотографии
11:36
В Волжском Волгоградской области наркокурьеры из Средней Азии прятали героин на детской площадкеСмотреть фотографии
11:34
Аналитики «МегаФона» назвали самые популярные места отдыха у абонентовСмотреть фотографии
11:30
Росприроднадзор в Волгограде взялся за грязный пляжСмотреть фотографии
10:55
В Волгоградском УФАС рассказали, сколько часов должны проверять плиту в рамках договора на газовое обслуживаниеСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде каменщик погиб, сорвавшись с пятиэтажки
10:22
В Волгоградской области столкнулись автобус и кроссовер, пострадал пенсионерСмотреть фотографии
09:44
Застройщика «голого» дома в Волгограде готовят к банкротствуСмотреть фотографии
08:50
В Волгоградской области энергетики взыскивают почти 3 млрд рублей долговСмотреть фотографии
07:44
В Волгоградской области комитет транспорта не отступает от маршрутаСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102 ТВ»: Жители волгоградского «голого» дома пойдут в Москву в поисках управы на застройщика Cмотреть видео
18:40
Волжский горсуд отменил регистрацию кандидата-коммуниста из-за сокрытия судимостиСмотреть фотографии
18:12
Центр Волгограда накрыло облако пылиСмотреть фотографии
17:59
Похитителю ребенка из Камышина Волгоградской грозит 12 лет колонииСмотреть фотографии
17:16
Вблизи Волгограда нашли небезопасный шламонакопительСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде дачников «забыли» на острове Сарпинский Смотреть фотографии
15:45
В Волгоградской области музей защитили от огняСмотреть фотографии
Реклама
 