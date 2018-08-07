«Ростелеком» начнет эксклюзивную трансляцию новых каналов

Телеком 07.08.2018 12:51 Реклама
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07.08.2018 12:51
«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» пополнится тремя каналами Star Media. Более 5 млн семей по всей стране в новом телевизионном сезоне смогут смотреть круглосуточные каналы Star Cinema, Star Family и BOLT, которые предлагают качественные отечественные фильмы и сериалы для женской, семейной и мужской аудитории соответственно. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Star Cinema адресован женщинам 25+. Его главные темы – любовь, страсть, интриги и все, что вызывает яркие, неподдельные эмоции.
Star Family создан для семейного просмотра и ориентирован на всех зрителей старше 14 лет. Канал отличает разнообразие жанров – мелодрамы, триллеры, исторические фильмы и сериалы, а также образовательные проекты, которые всегда востребованы у его аудитории.
Программное наполнение BOLT формируется с учетом предпочтений мужской аудитории 25+, основу канала составляют боевики, детективы, а также военные фильмы и сериалы.
Запуск новых каналов стал возможен в результате соглашения «Ростелекома» с одной крупнейшей компанией на рынке платного телевидения России «Медиа Альянс».
Компания «Медиа Альянс» занимается созданием, развитием и распространением каналов Star Media на территории России, а ее портфолио теперь охватывает практически все жанры телевизионного контента, в том числе качественные фильмы и сериалы, привлекающие к экранам многомиллионную аудиторию.
«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» – это уникальная цифровая витрина с огромным выбором телевизионного и видеоконтента только высокого качества. На ней любой зритель обязательно найдет что-то интересное для себя лично: доступно более 240 телеканалов, в том числе 85 – в формате HD, около 20 тысяч фильмов и сериалов в сервисе «Видеопрокат» (включая форматы HD и 3D), а также максимальный набор дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Родительский контроль», «Мультискрин», «Караоке» и др.).
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