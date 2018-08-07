В Волгоградской области задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденного сына

Происшествия 07.08.2018 12:18
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07.08.2018 12:18
Жительницу Фролово, подозреваемую в убийстве новорожденного сына, задержали сотрудники правоохранительных органов. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, ей оказалась 25-летняя мать двоих детей семи и девяти лет отроду.
Напомним, погибшего младенца вечером 3 августа нашли двое подростков. Ребята пришли на рыбалку на реку Арчеда и увидели около берега погибшего малыша. Они тут же сообщили о случившимся в полицию. По данному факту было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 106 УК РФ “Убийство матерью новорожденного ребёнка”.
Сейчас с задержанной работают следователи, они выясняют все обстоятельства убийства новорожденного. По имеющимся сведениям, на преступление женщину толкнуло тяжелое материальное положение.
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