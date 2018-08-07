Расследования

В Волгоградской области будут судить водителя за "подкуп" начальника райотдела ГИБДД

Расследования 07.08.2018 11:55
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07.08.2018 11:55


Житель Урюпинска, который был задержан за управление автомобилем в пьяном виде, предстанет перед судом за попытку дачи взятки начальнику ГИБДД района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, 31-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Расследование завершено и дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По данным следствия, автомобиль нарушителя сотрудники отделения ГИБДД районного подразделения МВД остановили в Урюпинске 2 июля этого года. Водитель был пьян, в отношении него составили административный протокол. Позднее правонарушитель решил "договориться" с начальником ОГИБДД межмуниципального отдела МВД "Урюпинский". Он зашел к нему в служебный кабинет и положил на стол 30 тысяч рублей. Именно в эту сумму он оценил незаконные действия правоохранителей – уничтожение составленных в отношении него административных материалов и непривлечение к ответственности. Полицейский не только отказался от денег, но и сообщил вышестоящему руководству о склонении его к совершению коррупционного преступления.

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