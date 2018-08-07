



Четверых наркоторговцев, выходцев из Средней Азии, задержали полицейские в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, двоих из них задержали в одном из микрорайонов города-спутника еще в конце июля. Мужчины делали тайник-закладку с наркотиком на детской площадке. При личном досмотре у них нашли пакет с десятками свертков с героином. Его они прятали в нижнем белье. На съемной квартире, где жили наркоторговцы, были найдены весы, упаковочный материал и нерасфасованный героин. В итоге у них изъяли более 740 граммов дурманящего вещества.

Затем полицейские вышли на след еще одной пары наркоторговцев. Всего правоохранители изъяли более килограмма героина, или около 4 тысяч доз.

Полицейские сообщили, что все четверо злоумышленников приехали в регион весной. Несколько месяцев они “работали” курьерами при бесконтактной продаже наркотиков. Задержанные сознались в совершенном преступлении. Им грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области



