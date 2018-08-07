Экология

Росприроднадзор в Волгограде взялся за грязный пляж

Экология 07.08.2018 11:30
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07.08.2018 11:30


Специалисты Росприроднадзора по Волгоградской области установили факт накопления отходов в прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне реки Волги в границах работы пляжа на полуострове Сарептский. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на территориальное управление, рейдовое обследование было проведено после публикации на "Высоте 102" материала под заголовком "На юге Волгограда мусор с пляжа переносят на берег Волги". В проверочном мероприятии приняли участие и специалисты филиала ФГБУ "ЦЛАТИ по ЮФО" - ЦЛАТИ по Волгоградской области. Для определения класса опасности, а также оценки влияния размещенных отходов они отобрали пробы отходов и пробы природной воды в границах работы пляжа на полуострове Сарептский. В ходе обследования прибрежной территории уже в границах Советского района на акватории реки Волги был зафиксирован понтон, который находится в полузатопленном состоянии и может повлечь загрязнение водного объекта. Отмечается, что по всем выявленным нарушениям требований природоохранного законодательства в отношении виновных лиц проводятся мероприятия по привлечению их к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ - нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение.

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