Телеком 07.08.2018 11:34 Реклама
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07.08.2018 11:34
Аналитики проанализировали запросы в сервисе «МегаФон.Путешествия» за первый месяц работы и выяснили, что мужчины в 2 раза чаще, чем женщины, интересуются летней покупкой авиабилетов и бронированием отелей в интернете. Онлайн-поиском выгодных перелетов и предзаказом путешествий больше других занимаются россияне в возрасте от 25 до 34 лет - это 34% пользователей сервиса, сообщили ИА «Высота 102» в компании «МегаФон».
Новая услуга оператора – сервис по онлайн-бронированию авиабилетов, отелей, туров, экскурсий и трансферов. За каждую покупку абонент «МегаФона» получает кэшбэк – от 1 до 6% от суммы заказа в зависимости от турнаправления. Так пользователи смогут вернуть часть потраченных средств на счет телефона, банковскую карту «МегаФона» или обналичить в банкомате.
По данным аналитиков сервиса, за первые 30 дней с момента запуска услуги в топ-5 регионов России по интересу жителей к путешествиям с кэшбэком вошли: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Московская области. Среди наиболее популярных направлений для отдыха: Сочи, Крым, Испания и Грузия.
«Наш поиск в режиме онлайн сравнивает цены и подбирает оптимальные варианты для путешествий, находит самые дешевые перелеты. Уже сегодня каждый второй посетитель сервиса «МегаФон.Путешествия» интересуется авиабилетами, а 23% пользователей – подбирают комплексные туры для отдыха. Интересно, что 60% аудитории заходят на сайт со смартфонов и лишь каждый третий подбирает тур с компьютера», — рассказал Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон».
Среди партнеров сервиса «МегаФон.Путешествия» – Aviasales, Ostrovok, Aviakassa, Ozon Travel, OneTwoTrip и многие другие. В ближайшее время услуга позволит также в онлайн-режиме забронировать ж/д и автобусные билеты, оформлять туристические страховки с автоматическим зачислением процента от покупки на счет абонента «МегаФона».
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