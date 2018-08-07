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В Волгоградской области столкнулись автобус и кроссовер, пострадал пенсионер

Происшествия 07.08.2018 10:22
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07.08.2018 10:22

Один человек пострадал в аварии в Иловлинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось в понедельник на дороге “Иловля - АО “Птицефабрика Краснодонское”. 58-летний водитель автобуса “ПАЗ” на затяжном повороте выехал на встречную полосу и врезался в “Volvo СХ-60”. В результате столкновения травмы получил 64-летний мужчина - водитель иномарки. Пострадавшего отправили в больницу. 

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