Экономика

В Волгоградской области энергетики взыскивают почти 3 млрд рублей долгов

Экономика 07.08.2018 08:50
867 6
07.08.2018 08:50


Почти 300 исковых требований на сумму более 2,7 миллиарда рублей предъявили к взысканию в первом полугодии этого года специалисты волгоградского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети"). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе электросетевой компании, требования уже удовлетворены судами по 179 исковым заявлениям на сумму порядка свыше 1,1 млрд рублей, из которых более 28 млн составили штрафные санкции. Отмечается, что в общей массе большую часть составляют иски за услуги по передаче электроэнергии. По самым крупным искам ответчиками выступают промышленные предприятия региона и энергосбытовые компании, отличающиеся хроническими неплатежами за полученные услуги. Энергетики обращаются в суды, когда должники отказываются от всех вариантов досудебного урегулирования ситуации, в том числе реструктуризации долга. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

+7(84476) 5-50-20, [email protected]

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

«Ростелеком» подскажет, где ваши дети
Популярное по теме
Да будет свет: Сетевики обещают волгоградским дачникам максимальную прозрачность в работе
21.07.2018 09:10
5048 0
В Волгоградской области обсудили вопросы прозрачной и честной конкуренции
24.07.2018 20:20
4221 16
Зачем работодателю проводить специальную оценку условий труда?
23.07.2018 11:14
2620 0
Экономика
06.08.2018 11:53
Экономика 06.08.2018 11:53
2182 2 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.08.2018 12:43
Экономика 03.08.2018 12:43
4316 4 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.08.2018 12:22
Экономика 02.08.2018 12:22
1775 11 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.08.2018 15:53
Экономика 01.08.2018 15:53
2871 8 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.08.2018 14:03
Экономика 01.08.2018 14:03
2882 9 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.08.2018 11:14
Экономика 01.08.2018 11:14
1734 15 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.08.2018 10:55
Экономика 01.08.2018 10:55
4130 3 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.08.2018 10:17
Экономика 01.08.2018 10:17
1022 10 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.08.2018 08:59
Экономика 01.08.2018 08:59
1797 22 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.07.2018 10:50
Экономика 31.07.2018 10:50
2027 4 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.07.2018 09:09
Экономика 31.07.2018 09:09
476 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.07.2018 11:07
Экономика 30.07.2018 11:07
2085 13 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.07.2018 10:30
Экономика 30.07.2018 10:30
1210 7 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.07.2018 09:43
Экономика 29.07.2018 09:43
3274 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.07.2018 10:59
Экономика 26.07.2018 10:59
4443 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:18
В Волгоградской области задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденного сынаСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области будут судить водителя за "подкуп" начальника райотдела ГИБДДСмотреть фотографии
11:36
В Волжском Волгоградской области наркокурьеры из Средней Азии прятали героин на детской площадкеСмотреть фотографии
11:34
Аналитики «МегаФона» назвали самые популярные места отдыха у абонентовСмотреть фотографии
11:30
Росприроднадзор в Волгограде взялся за грязный пляжСмотреть фотографии
10:55
В Волгоградском УФАС рассказали, сколько часов должны проверять плиту в рамках договора на газовое обслуживаниеСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде каменщик погиб, сорвавшись с пятиэтажки
10:22
В Волгоградской области столкнулись автобус и кроссовер, пострадал пенсионер
09:44
Застройщика «голого» дома в Волгограде готовят к банкротствуСмотреть фотографии
08:50
В Волгоградской области энергетики взыскивают почти 3 млрд рублей долговСмотреть фотографии
07:44
В Волгоградской области комитет транспорта не отступает от маршрутаСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102 ТВ»: Жители волгоградского «голого» дома пойдут в Москву в поисках управы на застройщика Cмотреть видео
18:40
Волжский горсуд отменил регистрацию кандидата-коммуниста из-за сокрытия судимостиСмотреть фотографии
18:12
Центр Волгограда накрыло облако пылиСмотреть фотографии
17:59
Похитителю ребенка из Камышина Волгоградской грозит 12 лет колонииСмотреть фотографии
17:16
Вблизи Волгограда нашли небезопасный шламонакопительСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде дачников «забыли» на острове Сарпинский Смотреть фотографии
15:45
В Волгоградской области музей защитили от огняСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде тушат пожар в аграрном университетеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:28
В Волгоградской области скандальную УК лишают лицензииСмотреть фотографии
14:59
В Волгоградской области цены на еду демонстрируют стабильность и оптимизмСмотреть фотографии
14:02
В Волгограде кандидаты-«близнецы» перед выборами ударились в судебные тяжбыСмотреть фотографии
13:38
Памятник сталинградской "королеве Бранденбургских ворот" установят при жизниСмотреть фотографии
12:41
В Волгоградской области суд признал самострой домом молитвыСмотреть фотографии
12:18
Ворошиловский лес в Волгограде погибает от мусораСмотреть фотографии
12:15
Права уволенной за репост о митинге волгоградки хотят защититьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:53
В Волгоградской области подешевела ипотекаСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде у «партии власти» перед выборами проблемы с самооценкой Смотреть фотографии
10:33
Волгоградцы «взяли» Азов в Ростовской областиСмотреть фотографии
10:05
Дольщики волгоградского региона получат компенсацию, но не всеСмотреть фотографии
Реклама
 