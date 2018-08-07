Экономика 07.08.2018 08:50
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07.08.2018 08:50
Почти 300 исковых требований на сумму более 2,7 миллиарда рублей предъявили к взысканию в первом полугодии этого года специалисты волгоградского филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети"). Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе электросетевой компании, требования уже удовлетворены судами по 179 исковым заявлениям на сумму порядка свыше 1,1 млрд рублей, из которых более 28 млн составили штрафные санкции. Отмечается, что в общей массе большую часть составляют иски за услуги по передаче электроэнергии. По самым крупным искам ответчиками выступают промышленные предприятия региона и энергосбытовые компании, отличающиеся хроническими неплатежами за полученные услуги. Энергетики обращаются в суды, когда должники отказываются от всех вариантов досудебного урегулирования ситуации, в том числе реструктуризации долга.
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