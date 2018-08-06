Центр Волгограда накрыло облако пыли

Общество 06.08.2018 18:12
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06.08.2018 18:12
Пылевое облако накрыло территорию Ворошиловского и Центрального районов, сообщает ИА “Высота 102”. Погодное явление наблюдают в эти минуты волгоградцы. При этом никаких неблагоприятных прогнозов не было. По информации Волгоградского ЦГМС, это кратковременное явление. Пыль принес ветер, поднявшийся в районе аэропорта в Гумраке, там порывы ветра достигали 15-20м/с. Продолжительность явления исчисляется минутами.
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