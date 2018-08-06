Вблизи Волгограда нашли небезопасный шламонакопитель

Экология 06.08.2018 17:16
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06.08.2018 17:16
Центральный районный суд Волгограда обязал ООО "ЭкоЮг" выполнить требования законодательства в сфере обеспечения безопасности гидротехнического сооружения - шламонакопителя, расположенного на территории Орловского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, на данном объекте осуществляется размещение отходов III-IV классов опасности. В ходе проверки было установлено, что ООО "ЭкоЮг" осуществляет эксплуатацию ГТС с нарушением требований федерального законодательства: отсутствует согласованная в установленном порядке декларация безопасности ГТС, разрешение на эксплуатацию ГТС, паспорт безопасности ГТС, проект мониторинга безопасности ГТС, план ликвидации, критерии безопасности ГТС, правила эксплуатации, финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации аварий. По решению суда владелец ГТС обязан устранить все нарушения в течение 6 месяцев с момента вступления решения в силу.
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