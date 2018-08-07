Общество

Застройщика «голого» дома в Волгограде готовят к банкротству

Общество 07.08.2018 09:44
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07.08.2018 09:44

Возможно, уже в скором времени застройщик печально знаменитого «голого» дома в Волгограде - руководитель ООО «Энергопром» -  будет признан банкротом. Во всяком случае, Арбитражный суд Волгоградской области назвал обоснованным заявление компании ООО «ДИА-Недвижимость» признать его несостоятельным. В определении суда говорится, цитируем: «Ввести в отношении Щербина Алексея Семеновича процедуру реструктуризации долгов гражданина. Требование ООО «ДИА-Недвижимость» на сумму 10 000 000 руб. - основной долг - подлежат включению в третью очередь реестра требований кредиторов гражданина Щербина». 
Финансовым управляющим гражданина Щербина утвержден Михаил Зеленихин, член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих» - «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих». Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве состоится 26 ноября 2018 года.  
Теоретически у господина Щербина есть время, чтобы привести фасад небезызвестного дома №30 по улице 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе в порядок и не оставлять в очередную предстоящую зиму в таком ужасающем состоянии. Но это только теоретически. Еще год назад в интервью ИА «Высота 102» застройщик многоэтажки заверял, что очень скоро «жители забудут про фасад, как про страшный сон», что он уже нашел инвестора, который устранит все недоделки, в том числе и фасад, за который ему «стыдно». 
Однако никакого инвестора люди так и не увидели, более того, все обещания застройщика были, судя по всему, по словам собственников квартир, враньем. Он постоянно ссылался на недобросовестных подрядчиков, хотя сам являлся учредителем застройщика, учредителем директора подрядной организации, учредителем управляющей компании с таким же названием «Энергопром». И людям было странно слышать, как он «жалуется» сам на себя. 
Но главное - господин Щербин до сих пор не выполнил решение Арбитражного суда Волгоградской области от 25 января 2016 года, который обязал ООО «Энергопром» в течение 6 месяцев с даты вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки. И судебные приставы, и правоохранительные органы, и власти, и «Единая Россия», и Уполномоченный по правам человека – которые обещали вникнуть в ситуацию и помочь, судя по всему, самоустранились от решения этого вопроса, бросив сотни волгоградцев на произвол судьбы. 
 

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