Происшествия

В Волгограде тушат пожар в аграрном университете

Происшествия 06.08.2018 15:39
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06.08.2018 15:39




Пожар вспыхнул сегодня днем в одном из корпусов Волгоградского аграрного университета. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, около 15:00 сработала пожарная сигнализация в корпусе на проспекте Университетском. На место прибыли пожарные расчеты первого отряда федеральной противопожарной службы. Сейчас они ликвидируют возгорание в библиотеке на четвертом этаже. По предварительным сведениям, погибших и пострадавших нет. Причины пожара выясняются. Как уточнили информагентству в региональном главке МЧС, пожар был локализован около 16:30 и ликвидирован примерно в 18:00.


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