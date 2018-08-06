В Волгоградской области скандальную УК лишают лицензии





Решение об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами принято судом в отношении обанкротившегося ООО "ЖилГарантСервис". Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области. Лицензия была выдана 24 апреля 2015 года. Как следует из материалов дела, в 2017 году "ЖилГарантСервис" осуществляло управление многоквартирными домами, общая площадь которых составляет 11360 кв.м. Название этой управляющей компании в прошлом году фигурировало в сообщениях надзорных органов. Так, в мае 2017-го сообщалось, что в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО "ЖилГарантСервис" Владимира Мишина. Он обвинялся в невыплате свыше 2 месяцев зарплаты своим рабочим. Установлено, что с января 2015 по декабрь 2016 года Мишин не выплачивал зарплату 13 сотрудникам управляющей компании (бухгалтеру, дворникам, сантехникам). В результате образовалась задолженность на общую сумму более 600 тысяч рублей. При этом компания финансовых проблем в указанный период не испытывала, оборот средств насчитывал более 9 млн. рублей. Мишин был приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

В документах суда отмечается, что в мае 2017 года, когда стало известно о направлении уголовного дела в суд о невыплате зарплаты, ООО "ЖилГарантСервис" было признано банкротом. В январе текущего года были исключены из Реестра лицензий сведения о многоквартирных домах, находившихся в управлении этой УК. Площадь исключенных из Реестра многоквартирных домов составила 33,76 % от общей площади помещений в многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществлял лицензиат в течение 2017 года. С этого момента управляющая компания потеряла право осуществлять деятельность по управлению такими многоквартирными домами, в том числе начислять и взимать плату за жилое помещение и коммунальные услуги, выставлять платежные документы потребителям. В апреле этого года лицензионная комиссия Волгоградской области приняла решение об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии, предоставленной ООО "ЖилГарантСервис". Лицензия будет аннулирована с момента вступления решения суда в законную силу. А пока у УК есть время, чтобы обжаловать его в апелляционной инстанции.



