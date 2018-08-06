В Волгоградской области цены на еду демонстрируют стабильность и оптимизм

Аналитика 06.08.2018 14:59
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06.08.2018 14:59
В Волгоградской области цены на основные продукты питания на конец июля или остались неизменными, или показали мизерный прирост или, наоборот, небольшое падение. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, так, стоимость говядины составила 293,44 рубля, или 99,66% к предыдущей регистрации – 23 июля, кур – 125,59 рубля, или 100,18%, масла подсолнечного – 91,87 рубля за литр, или 100,91%, колбасы полукопченой и варено-копченой – 399,89 рубля, или 99,86%. По данным ведомства, несколько снизились цены на творог, сыр, яйца, сахар, рис, муку, вермишель, молоко цельное пастеризованное. На сотые доли процента увеличилась стоимость сметаны, конфет, печенья, лука. А больше всего, по сведениям комитета, подорожали помидоры свежие – 46,41 рубля за килограмм, или 104,62%.
Между тем, в редакцию ИА «Высота 102» звонят жители региона, которые обращают внимание на резкое изменение цен на продукты. «Покупали молоко местного завода за 45 рублей, теперь оно стоит 50», «Куриное филе стоило 209 рублей, а теперь – почти 240», - рассказывают волгоградцы. По наблюдениям читателей информагентства, цены на продукты повысились где на 10%, а на что и гораздо больше. «Скорее всего, новая цена стала уже следствием повышения цен на бензин», - предположили волгоградцы. А впереди, опасаются читатели, стоит ожидать другого «сюрприза», связанного с предстоящим повышением НДС.
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