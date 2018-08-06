Выборы

В Волгограде кандидаты-«близнецы» перед выборами ударились в судебные тяжбы

Выборы 06.08.2018 14:02
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06.08.2018 14:02


В Волгограде кандидаты в депутаты городской думы открыли сезон судебных разбирательств со своим оппонентами. Как минимум пять исков от участников предвыборной кампании подано в районные суды, сообщает ИА «Высота 102». 
Встречные иски об отмене регистрации подали кандидаты-однофамильцы Крыловы.
Один из них - самовыдвиженец и действующий депутат, другой – представитель партии «Гражданская платформа». Инициалы у Крыловых и номер избирательного округа (№17 Красноармейского района), по которому они баллотируются, совпадают.
Народный избранник Крылов, помимо этого, требует отмены регистрации своего главного соперника – выдвиженца от «Справедливой России» Андрея Куприкова.
Кандидат от «Единой России», народный избранник Олег Спицын также пытается снять с предвыборной гонки своего основного соперника и коллегу по думскому цеху - коммуниста Валерия Могильного. Индивидуальный предприниматель Виталий Абрамович, который участвует в выборах от «Гражданской платформы», ополчился на коммуниста Сергея Путивку. Оба баллотируются по одномандатному округу №13 Советского района. 
Все иски находятся в стадии рассмотрения – пока ни одного кандидата суд регистрации не лишил. Выборы в Волгоградскую городскую думу состоятся 9 сентября. В соответствии с календарным планом выборов, заявления в суд об отмене регистрации кандидатов будут приниматься до 31 августа. Последний день для вынесения судебного решения об аннулировании регистрации выдвиженца – 3 сентября. Выборы депутатов Волгоградской городской думы шестого созыва состоятся 9 сентября.

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