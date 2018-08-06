Ворошиловский лес в Волгограде погибает от мусора





Территорию Ворошиловского лесничества в границах Дзержинского района Волгограда завалена многочисленными свалками строительного и бытового мусора, в том числе автомобильными покрышками, которые требуют специализированной утилизации. Кроме того, здесь обнаружено несколько куч старых засохших сосен, скорее всего не распроданных зимой и вывезенных сюда. Как сообщили ИА «Высота 102» в реготделении ОНФ, активисты которого провели экологический рейд по проверке состояния городских лесов, устройство минерализованной полосы местами устарело: опашка произведена весной, ее поверхность уже сильно утрамбована и заросла травой. Такая опашка не создаст должного препятствия для прохождения огня в случае возгорания.





Кроме того, волгоградскими активистами ОНФ отмечено большое количество полностью или частично усохших деревьев, их количество увеличилось по сравнению с прошлым годом, и довольно большие площади требуют проведения санитарно-оздоровительных мероприятий по удалению сухостоя. «По нашей оценке, все насаждения Ворошиловского лесничества сегодня имеют 5-ю и 6-ю категорию – усыхающие деревья или суховершинные. Кроме того, сухостой препятствует росту новых, молодых насаждений», – отметил эксперт регионального отделения ОНФ в Волгоградской области, директор филиала Рослесозащиты – ЦЗЛ Волгоградской области Валерий Юрченко.





На территории лесничества произрастают в основном три породы деревьев – вяз, акация и ясень зеленый, однако их возраст значителен, а новые посадки редки: активисты нашли только одну свежую посадку ясеня. Также участники рейда не обнаружили в лесничестве ни одного установленного аншлага на противопожарную или экологическую тематику: «Берегите лес», «Свалка запрещена».

По словам активистов, негативные тенденции усиливаются, особенно в части захламления наших городских лесов несанкционированными свалками. Это в первую очередь на совести недобросовестных перевозчиков, экономящих на вывозе и сдаче мусора на официальный полигон. А причина свободного доступа нелегалов в лес в том, что утрачена система охраны городских лесов, нет лесников, нет инспекторов. В составе лесного ведомства в настоящее время 15 сотрудников. Сложно такими ресурсами и охранять, и санировать лес, и вести профилактическую информационную работу, считают в ОНФ.



