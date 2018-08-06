Права уволенной за репост о митинге волгоградки хотят защитить





В государственной инспекции труда Волгоградской области заинтересовались ситуацией с увольнением инженера Ольги Быковой из филиала ГУП ВО «Волгоградавтотранс» - ПАТП №2, которая перед митингом против повышения пенсионного возраста распространила информацию о предстоящем мероприятии среди своих коллег и знакомых в мессенджере. Как сообщает ИА «Высота 102», ведомство намерено провести проверку по вопросу восстановления трудовых прав женщины.

Напомним, Ольга Быкова на митинге против повышения пенсионного возраста в Волгограде, организованным коммунистами, который состоялся 28 июля, заявила о том, что она лишилась работы из-за того, что распространила сообщение об акции в WhatsApp. По словам мамы двоих детей, ее вызвал к себе руководитель ГУП «Волгоградавтотранс» Алексей Мацепуро, который спросил ее, откуда она получила информацию о митинге. Когда Ольга Быкова ответила, что от знакомых, Алексей Мацепуро, по словам женщины, предложил ей в таком случае «работать у знакомых». Молодая мама призналась, что сама написала заявление об увольнении, так как «мне с ним бодаться, как коляске с танком».

Эта история вызвала большой общественный резонанс, юридическую помощь Ольге Быковой пообещали в Сталинградском обкоме КПРФ. Журналисты ИА «Высота 102», в свою очередь, пытались получить комментарий Алексея Мацепуро, руководителя ГУП «Волгоградавтотранс», однако из приемной, где были оставлены координаты редакции, так никто и не перезвонил. На предприятии лишь уточнили, что увольнял Ольгу Быкову не Алексей Мацепуро, а директор филиала предприятия – ПАТП №2. К слову, митинг против повышения пенсионного возраста являлся согласованной с городскими властями и разрешенной акцией.

Повтор сюжета от 28 июля 2018 года.