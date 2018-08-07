Ничего святого: В Волгоградской области экс-замначальника колонии судят за обман прихожан

Камышинский городской суд Волгоградской области приступил к рассмотрению дела бывшего заместителя начальника ИК-24 Андрея Черноризова, обвиняемого в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодняшнее заседание пришлось перенести – в суд не явился адвокат подсудимого.





По версии следствия, 50-летний бывший заместитель колонии №24 прикарманил часть денег за деревянный иконостас, который для Камышинского православного прихода имени Успения Божией матери изготовили осужденные. Настоятель прихода отец Николай выплатил за иконостас «Царские врата» ИК №24 аж 580 тысяч рублей, которые собрали прихожане в качестве пожертвований. Однако выяснилось, что официально на счет колонии пришли всего 60 тысяч рублей. А остальные деньги ни о чем не подозревающий священник передавал наличными посредникам, которые действовали от имени заместителя начальника колонии. При этом Андрей Черноризов изначально обманул настоятеля прихода, пообещав, что иконостас будет делать фирма из Карелии. На самом деле заказ выполняли заключенные колонии. Этот случай, как считало следствие, вскрыл верхушку айсберга и сделал достоянием «серые» схемы реализации продукции, которая производится в исправительных колониях.





Андрей Черноризов, хотя сначала и отрицал свою вину, но в конечном итоге ее признал. Дело, которое расследовалось в следственном отделе по городу Камышину СУ СК РФ по Волгоградской области, будет слушаться в рамках особого судопроизводства, то есть без исследования доказательств и показаний свидетелей. То есть подсудимый получит не более одной трети от возможного наказания. Как стало известно ИА «Высота 102», Андрей Черноризов стал уже погашать нанесенный ущерб.

Но самое интересное – в дальнейшей судьбе подсудимого Андрея Черноризова. Еще во время расследования дела он спешно уволился со своего поста, правда, почти сразу же благополучно устроился на другую руководящую должность уже в другой колонии – ИК №5. Но и это еще не все. Как стало известно сегодня, Андрей Черноризов трудится уже в другом месте – в должности заместителя директора ГКУ «Камышинский детский дом». Напомним, директором детского дома является Ирина Бурова, к слову, член Общественной палаты Волгоградской области. Видно, руководителя государственного учреждения совсем не смутила биография ее подчиненного, который, как уже сообщалось выше, признал свою вину в совершении коррупционного преступления.