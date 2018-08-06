Волгоградцы «взяли» Азов в Ростовской области

Культура 06.08.2018 10:33
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06.08.2018 10:33
Грандиозный костюмированный спектакль-реконструкция, ежегодно собирающий более 15 тысяч зрителей, прошел под грохот канонады в минувшие выходные в историческом центре города Азова Ростовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Российском военно-историческом обществе, XIV фестиваль военно-исторических клубов «Осада Азова 1641 года» состоялся на валах Азовской крепости, где в 1641 году казаки сражались против армии Османской империи.
В реконструкции приняли участие более 250 человек из 29 военно-исторических клубов Волгограда, Рязани, Коломны, Ставрополя, Ростовской области и других российских регионов. Они были одеты в военную форму XVII века: кафтаны и кольчуги, которые изготавливали сами, вооружены холодным и огнестрельным оружием.
В «Ремесленном квартале» мастера и народные ремесленники знакомили гостей фестиваля с прошлым Азова. На площадке «Лабиринт. Ключи от Азовской крепости» любой желающий мог поучаствовать в квесте и погрузиться в историческую эпоху. В лагере казаков был представлен быт и традиции защитников южных рубежей России, работала тематическая площадка «Азак на Великом Шелковом пути» и «Караван».
Ежегодно при поддержке Российского военно-исторического общества в различных регионах страны проходит более 25 военно-исторических фестивалей, которые являются драйверами развития туристической отрасли на местах. В них участвует свыше 3000 представителей клубов военно-исторической реконструкции и 600 000 зрителей из России и зарубежья. Российские фестивали – «День Бородина» в Подмосковье, «Сибирский огонь» в Новосибирской области, «Знамя Ермака» в Омской области, «Осада Азова» в Ростовской области, «Русская Троя» в Крыму стали визитными карточками регионов, - подчеркнули в военно-историческом обществе России.
Фото сайта Российского военно-исторического общества.
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