Расследования

В Волгограде задержали сломавшего крест вандала

Расследования 06.08.2018 09:55
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06.08.2018 09:55


Мужчину, подозреваемого в уничтожении креста около часовни храма “Святого Иоанна Предтечи”, задержали полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, им оказался 38-летний безработный житель Краснооктябрьского района. У него уже есть две судимости. Злоумышленник сознался в совершенном преступлении. Оказалось, что он был пьян и не отдавал себе отчет в том, что делает. Возбуждено уголовное дело по статье “Вандализм”, волгоградцу грозит арест на срок до трех месяцев. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Напомним, ЧП случилось в пятницу около девяти часов вечера, тогда злоумышленник раскачал и сломал у основания деревянный поклонный крест. Его действия запечатлели камеры видеонаблюдения, которые установили там после прошлогодней попытки уничтожить крест. 

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