Дольщики волгоградского региона получат компенсацию, но не все

С сегодняшнего дня в Волгоградском областном фонде жилья и ипотеки начался прием документов от дольщиков для получения компенсации части затрат по ипотечным кредитам. Однако воспользоваться этим правом смогут только те граждане, которые приобрели квартиры в домах-долгостроях не ранее 1 января 2018 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном заксобрании, областной бюджет в течение двух лет будет компенсировать 5,5 % ставки ипотечных кредитов в случае приобретения жилья в долгостроях. В итоге скидка по ипотеке на одного покупателя может составить 360 тысяч рублей (не более 15 тысяч рублей ежемесячно). На эти цели в казне региона на 2018 год предусмотрено 70,5 миллиона рублей.

На прошлой неделе благодаря беспрецедентному решению губернатора Андрея Бочарова о выделении из областного бюджета 60 миллионов рублей на приобретение квартир для государственных нужд возобновилось строительство жилого комплекса «АхтубаСитиПарк» в Волжском, подчеркнули в пресс-службе. На сегодняшний день в реестре проблемных домов числится 41 объект.

Фото пресс-службы волгоградской облдумы.