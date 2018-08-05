



Семилетний мальчик, которого жестоко покусала собака, переведен в городскую больницу №1 Волгограда, в челюстно-лицевое отделение. Как стало известно ИА «Высота 102», пострадавший ребенок – житель Перми, который вместе с родителями приехал к родственникам в одно из сел, расположенных недалеко от Нового Рогачика Городищенского района Волгоградской области. Напала на ребенка собака, которая жила во дворе на цепи, предположительно, животное неопределенной породы, однако очень крупное. Собака нанесла ребенку множество серьезных травм, покусав его за щеки, шею, уши и голову. Мальчика госпитализировали сначала в больницу №7, затем перевели в другое медицинское учреждение. По сведениям информагентства, собака, которая травмировала мальчика, уничтожена хозяевами.



