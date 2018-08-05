Общество

В Волгограде под кинотеатром "Победа" начинают "рыть землю"

Общество 05.08.2018 12:06
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05.08.2018 12:06


Почти 300 тысяч рублей готов потратить фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» на отбор организации на право заключения договора на выполнение инженерно-геологических изысканий в кинотеатре «Победа», который планируется переоборудовать для размещения в этом здании кукольного театра. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организацию, главная цель  изысканий – обследование грунтов оснований существующего здания, инженерно-геологические обследования объекта  под инженерные сети.
Исполнителю предстоит дать прогноз изменений природных и техногенных условий,  уровня грунтовых вод, исходя из нагрузки на фундамент, чувствительности к осадкам на основании в том числе состояния подземных коммуникаций. Еще полмиллиона рублей фонд выделил на отбор организации на право заключения договора на оказание услуг по оценке пожарного риска с изготовлением расчета пожарных рисков для кинотеатра «Победа». 
Напомним, здание по ул. Коммунистической,1, было построено еще в 1895 году, ранее в нем размещалось училище Кулибина, затем кинотеатр «Победа», оно является объектом культурного наследия регионального значения. После закрытия из-за аварийного состояния здания ГДЮЦ сюда переехали детские кружки и секции, но после реконструкции детского центра было принято решение переселить сюда кукольный театр, которому было уже давно тесно в нынешнем помещении. Проектировщики уже подготовили план переоборудования «Победы», пообещав сохранить историческую ценность. 


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