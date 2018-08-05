Грузовик и бензовоз столкнулись на трассе “Волгоград - Каменск-Шахтинский”

Происшествия 05.08.2018 11:24
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05.08.2018 11:24
Авария с участием грузовика и бензовоза произошла в Суровикинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в ФКУ Упрдор “Москва-Волгоград”, на 130 километре трассы А-260 “Волгоград - Каменск-Шахтинский” неподалеку от поселка Жирковский столкнулись “КАМАЗ” и перевозивший дизельное топливо грузовой “Mercedes”. Сведения о пострадавших уточняются. По неподтвержденным данным, пострадал водитель бензовоза.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС. Представители дорожной подрядной организации ликвидируют последствия аварии. Розлива или возгорания дизельного топлива не произошло. Дорожных условий, которые могли бы спровоцировать ДТП, не зафиксировано. Сообщается, что покрытие дороги в нормальном состоянии. Сейчас движение транспорта осуществляется по одной полосе.
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