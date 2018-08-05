В Волгоградской области мужчина погиб, пытаясь остановить грузовик

Происшествия 05.08.2018 10:11
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05.08.2018 10:11
Трагический случай унес жизнь человека в Светлоярском районе. ЧП случилось, как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в субботу ночью. На проселке в восьми с половиной километрах от трассы “Москва-Астрахань” 35-летний водитель ехал на грузовике “МАЗ”. В это время к машине, чтобы остановить ее, подбежал 57-летний мужчина. Однако грузовик не сразу затормозил, и пешеход попал под колеса машины. В результате ДТП он получил тяжелые травмы и умер до приезда “скорой помощи”. Обстоятельства случившегося выясняются.
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