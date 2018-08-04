В Волгоградской области собака изуродовала лицо ребенку

Происшествия 04.08.2018 20:12
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04.08.2018 20:12
Трагедия произошла сегодня в одном из сел в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, собака напала на ребенка и жестоко его покусала за лицо, голову и шею. Ребенка доставили в больницу №7 на машине скорой помощи, он госпитализирован. По имеющимся сведениям, собака была домашней.
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