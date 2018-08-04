Волгоградский “Ротор” разошелся ничьей с “Сочи” - 1:1

Спорт 04.08.2018 19:56
404 0
04.08.2018 19:56
Ничьей закончился сегодня матч “Ротор”-”Сочи”, сообщает ИА Высота 102. Встреча в рамках 4 тура ФНЛ Олимп-Первенства России по футболу проходила на домашнем поле волгоградцев - на стадионе “Волгоград Арена”. В первом тайме вырваться вперёд не удалось ни одной из команд. Хотя в начале встречи игровой инициативой чаще владели хозяева. Но к концу тайма футболисты “Сочи” нередко оказывались у ворот волгоградцев. Второй временной отрезок также начался с атак волгоградских футболистов.
И на 53-й минуте они увенчались успехом. Счёт в матче открыл защитник “Ротора” Исмаил Эдиев. На 80-й минуте ответный гол забил сочинский нападающий Анзор Саная. Итог встречи 1:1. После окончания матча волгоградцы исполнили перекличку "Хэй!", имитируя исландских болельщиков, при этом футболисты "Ротора" их поддержали.
Отметим, что к началу встречи на счету “Ротора’ были победа, поражение и ничья, а у “Сочи” - две победы и поражение. Примечательно, что команда “Сочи” была создана в этом году на базе Санкт-Петербургского “Динамо”. Ребрендинг в этом сезоне произошел и у волгоградцев - в этом году клуб вернул себе привычное название “Ротор” без приставки Волгоград.
Реклама
Популярное по теме
08.07.2018 02:32
19643 0
07.07.2018 14:33
7006 0
07.07.2018 19:27
5789 0
Более 25 тысяч болельщиков смотрят матч “Ротор” - “Сочи” на “Волгоград Арене”04.08.2018 18:33
Безопасность на встрече команд «Ротора-Волгограда» и «Сочи» обеспечат за 2 миллиона рублей04.08.2018 05:51
Кассы на «Волгоград Арене» откроют за день до игры «Ротора» с «Сочи»02.08.2018 15:30
Волгоградский “Ротор” проиграл в Томске “Томи” - 2:029.07.2018 16:55
Боксер из Волгограда в третий раз стал чемпионом Армии России24.07.2018 04:26
Волгоградский “Ротор” обыграл владивостокский “Луч” со счетом 1:022.07.2018 20:55
На матч в Волгограле между "Ротором" и "Лучом" продали 20 тысяч билетов22.07.2018 19:13
«Ротор» заплатит за матчи на «Волгоград Арене» более 26 млн рублей22.07.2018 11:57
Юниоры-ватерполисты из Волгоградской области завоевали "золото" спартакиады России21.07.2018 17:11
Волгоградский всадник лучше всех метал ножи и стрелял из лука на чемпионате России по джигитовке19.07.2018 14:10
На первую после ЧМ игру "Ротора" на "Волгоград Арене" продано 10 тысяч билетов19.07.2018 12:10
Будущие звезды футбола разыграют кубок Волгоградской области18.07.2018 12:13
Волгоградский "Ротор" завершил ничьей первый матч сезона с "Чертаново" - 1:117.07.2018 21:26
Шестеро молодых футболистов из Волгограда вошли в дубль "Ротора"17.07.2018 17:06
Юный волгоградец ждет от FIFA фото со своим выходом на поле17.07.2018 07:51
Реклама