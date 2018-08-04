Волгоградский “Ротор” разошелся ничьей с “Сочи” - 1:1





Ничьей закончился сегодня матч “Ротор”-”Сочи”, сообщает ИА Высота 102. Встреча в рамках 4 тура ФНЛ Олимп-Первенства России по футболу проходила на домашнем поле волгоградцев - на стадионе “Волгоград Арена”. В первом тайме вырваться вперёд не удалось ни одной из команд. Хотя в начале встречи игровой инициативой чаще владели хозяева. Но к концу тайма футболисты “Сочи” нередко оказывались у ворот волгоградцев. Второй временной отрезок также начался с атак волгоградских футболистов.

И на 53-й минуте они увенчались успехом. Счёт в матче открыл защитник “Ротора” Исмаил Эдиев. На 80-й минуте ответный гол забил сочинский нападающий Анзор Саная. Итог встречи 1:1. После окончания матча волгоградцы исполнили перекличку "Хэй!", имитируя исландских болельщиков, при этом футболисты "Ротора" их поддержали.

Отметим, что к началу встречи на счету “Ротора’ были победа, поражение и ничья, а у “Сочи” - две победы и поражение. Примечательно, что команда “Сочи” была создана в этом году на базе Санкт-Петербургского “Динамо”. Ребрендинг в этом сезоне произошел и у волгоградцев - в этом году клуб вернул себе привычное название “Ротор” без приставки Волгоград.