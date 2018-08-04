Спорт

Более 25 тысяч болельщиков смотрят матч “Ротор” - “Сочи” на “Волгоград Арене”

Спорт 04.08.2018 18:33
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04.08.2018 18:33


25 тысяч 625 болельщиков пришли посмотреть матч между волгоградским ФК “Ротор” и  сочинской командой “Сочи”, сообщает ИА Высота “102”. Игра в рамках 4 тура ФНЛ Олимп-Первенства России по футболу проходит на “Волгоград Арене”. Отметим, что на прошлый домашний матч “Ротора” пришли более 31 тысяч болельщиков. Тогда волгоградские футболисты встречались с владивостокским “Лучом”. 

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