Происшествия

В Волгограде на оживленную дорогу приземлился гараж

Происшествия 04.08.2018 18:00
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04.08.2018 18:00


В Дзержинском районе Волгограда автолюбители наблюдают странное явление на проезжей части. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы,  на Самарском разъезде прямо на проезжую часть свалился гараж. Развалившуюся бетонную конструкцию поспешили убрать с асфальта муниципальные дорожные службы. На месте работают две единицы техники и дежурит машина полиции. Вероятно, гараж перевозили на прицепе и он по какой-то причине рухнул на землю.
Фото: vk.com/ghest_volgograd

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