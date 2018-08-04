МЧС: на Волгоград и область снова идут проливные дожди





Осадки и усиление ветра ожидаются в ближайшие несколько часов в регионе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, непогода наступит в ближайшие 1-3 часа и сохранится до утра воскресенья. В это время в области будут сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. Такие погодные условия сопровождают волгоградцев уже не первые выходные.

Спасатели рекомендуют соблюдать все меры безопасности: парковать машины вдали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Находясь на открытой местности, обходить шаткие строения, и не выходить на водоемы. В помещениях на время непогоды нужно плотно закрыть окна и форточки.