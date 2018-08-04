В Волгограде ищут уничтожившего поклонный крест вандала

Происшествия 04.08.2018 14:26
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04.08.2018 14:26
Вандала, сломавшего поклонный крест у храма св. Иоанна Предтечи, ищут в Волгограде сотрудники правоохранительных органов. Как рассказал ИА”Высота 102” один из служителей храма, камеры видеонаблюдения запечатлели, как злоумышленник, которому на вид лет 35-40, перелез через ограду креста. Затем вандал раскачал его и сломал в нескольких местах. Произошло это в 21:20.
Напомним, ранее вандалы уже пытались уничтожить крест. В марте прошлого года двое парней и девушка сломали крест у основания и, облив его жидкостью, попытались поджечь. Тогда вандалов спугнул случайный прохожий. Он же и вызвал полицию. Этой весной один из поджигателей получил условный срок за совершенное. Но, спустя несколько недель, напал на троих девушек, в результате отправился в колонию уже за разбой.
Напомним также, что недавно неизвестные нарисовали на постаменте танковой башни свастику и написали разжигающие национальную рознь слова.
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