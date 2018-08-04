Происшествия

Школьник на мопеде сбил ребенка в Волгоградской области

Происшествия 04.08.2018 11:07
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04.08.2018 11:07


Ребенок пострадал в дорожном происшествии в Нехаевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось в пятницу около шести часов вечера в хуторе Павловский. 13-летний школьник ехал на своем мопеде “Орион” по улице Колхозной и сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу. В результате юный пешеход  получил травму и ему была оказана медпомощь. Обстоятельства случившегося уточняются. По закону, получить права на управление мопедом можно только с 16 лет.

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