Школьник на мопеде сбил ребенка в Волгоградской области





Ребенок пострадал в дорожном происшествии в Нехаевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось в пятницу около шести часов вечера в хуторе Павловский. 13-летний школьник ехал на своем мопеде “Орион” по улице Колхозной и сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу. В результате юный пешеход получил травму и ему была оказана медпомощь. Обстоятельства случившегося уточняются. По закону, получить права на управление мопедом можно только с 16 лет.