Школьник на мопеде сбил ребенка в Волгоградской области

Происшествия 04.08.2018 11:07
820 0
04.08.2018 11:07
Ребенок пострадал в дорожном происшествии в Нехаевском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось в пятницу около шести часов вечера в хуторе Павловский. 13-летний школьник ехал на своем мопеде “Орион” по улице Колхозной и сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу. В результате юный пешеход получил травму и ему была оказана медпомощь. Обстоятельства случившегося уточняются. По закону, получить права на управление мопедом можно только с 16 лет.
Реклама
Популярное по теме
15.07.2018 19:31
9444 0
15.07.2018 23:55
6016 0
19.07.2018 17:22
5842 4
Тело жителя Волгоградской области с огнестрельным ранением нашли в гараже03.08.2018 16:45
Происшествия 03.08.2018 16:45
2947 0 Обсудить
В Советском районе Волгограда задымился троллейбус03.08.2018 09:43
Происшествия 03.08.2018 09:43
1457 20 Обсудить
Умершего в поезде "Москва-Волгоград" пассажира пытались спасти02.08.2018 15:30
Происшествия 02.08.2018 15:30
7729 9 Обсудить
Байкер пострадал в аварии в центре Волгограда02.08.2018 14:37
Происшествия 02.08.2018 14:37
1992 5 Обсудить
Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на юге Волгограда02.08.2018 11:12
Происшествия 02.08.2018 11:12
1771 0 Обсудить
Утонувшего у “Волгоград Арены” парня погубили отвесная стена и быстрое течение01.08.2018 18:37
Происшествия 01.08.2018 18:37
6067 4 Обсудить
Волгоградец признался в избиениях 16-летней дочери01.08.2018 16:36
Происшествия 01.08.2018 16:36
1995 5 Обсудить
В Волгограде в окрестностях стадиона водолазы ищут утонувшего мужчину01.08.2018 15:06
Происшествия 01.08.2018 15:06
1854 3 Обсудить
В Волгограде в ДТП пострадала пассажирка маршрутки01.08.2018 10:27
Происшествия 01.08.2018 10:27
1698 1 Обсудить
Под Волгоградом “Лада Приора” улетела в кювет - пострадали три человека01.08.2018 10:05
Происшествия 01.08.2018 10:05
1206 0 Обсудить
В Волгограде пятерых детей на матрасах течением унесло на середину реки01.08.2018 09:22
Происшествия 01.08.2018 09:22
2822 0 Обсудить
В Волгоградской области "бесправный" байкер влетел в столб31.07.2018 09:57
Происшествия 31.07.2018 09:57
2779 1 Обсудить
В Волгограде при повороте столкнулись две иномарки, есть пострадавшие31.07.2018 09:47
Происшествия 31.07.2018 09:47
1648 0 Обсудить
В Волгоградской области из воды “выловили” пятерых лихих пловцов и рыбака31.07.2018 06:40
Происшествия 31.07.2018 06:40
2055 1 Обсудить
Под Волгоградом поезд “Анапа-Ульяновск” снес легковушку30.07.2018 17:03
Происшествия 30.07.2018 17:03
3042 1 Обсудить
Реклама