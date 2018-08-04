Пенсионная реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).
Избиратели возмутились ответами депутатов Волгоградской областной думы на предложение самораспуститься
Политика 04.08.2018 05:51
44 0
04.08.2018 05:51
Жалобы с просьбой привлечь депутатов Волгоградской облдумы Николая Лукьяненко и Эдуарда Давыдовского к административной ответственности направлены в прокуратуру региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на тексты посланий, авторы – жители Калачевского района, считают, что народные избранники нарушили закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Дело в том, что после проведения в Калаче-на-Дону митинга райкома КПРФ против пенсионной реформы в облдуму к народным избранникам, поддержавшим скандальный законопроект, было направлено предложение «самораспуститься». «Вы те, которых мы избрали в надежде на то, что вы будете отстаивать наши интересы и принимать решения, основываясь исключительно на мнении жителей Волгоградской области. Но обсуждение законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» в части повышения пенсионного возраста и результаты голосования показали, как цинично вы можете игнорировать нас - своих избирателей…В преддверии голосования в нашем городе Воинской Славы Калач-на-Дону, как и в Калачевском районе в целом, не была организована площадка для встречи депутатов областной думы со своими избирателями, поэтому непонятно с кем из избирателей и когда вы обсуждали данный законопроект, на чье мнение ссылалис,ь принимая решения поддержать, на наш взгляд, антинародную пенсионную реформу?», - говорится в обращении. Избиратели Калачевского района довели до сведения депутатов, что больше в них не нуждаются и предложили «добровольно сложить свои полномочия и сдать депутатские мандаты в кратчайшие сроки». Обращение подписали почти 300 человек. В ответ от депутатов –единороссов Лукьяненко и Давыдовского с разницей в один день были получены идентичные по содержанию письма с рекомендацией подробно ознакомиться с законопроектом на сайте пенсионного фонда.
Оба депутата слово в слово повторили друг друга, отметив, что целью пенсионной реформы не является ущемление в правах работающих граждан. Избиратели посчитали, что это ответы «не по существу» и написали жалобы в прокуратуру, подчеркнув, что депутаты подошли к социально значимому вопросу формально.
Напомним, 3 июля депутаты Волгоградской областной думы в первом чтении большинством голосов проголосовали за поддержку правительственного законопроекта о повышении в России пенсионного возраста. «За» выступили все представители фракции «Единой России». 19 июля законопроект в первом чтении был одобрен Государственной думой РФ. На 21 августа в высшем законодательном органе страны намечены большие парламентские слушания по вопросу «пенсионного» законопроекта.
Пенсионная реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).
Пенсионная реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).
Реклама
Популярное по теме
11.07.2018 14:00
5805 24
18.07.2018 18:13
4453 31
24.07.2018 16:55
3924 4
В Волгограде бизнесмен-дзюдоист отказался от борьбы за мандат депутата03.08.2018 13:02
ЛДПР ведет в Волгоградскую гордуму кандидатов-миллионеров31.07.2018 14:08
Администрация Волгограда назвала причину отказа коммунистам в проведении митинга на площади Ленина25.07.2018 10:57
Главу Волжского помогут выбрать чиновники администрации Волгоградской области24.07.2018 16:55
Государственная дума проголосовала за повышение пенсионного возраста19.07.2018 13:22
В Волгограде профсоюзы отдельно от КПРФ проведут митинг против повышения пенсионного возраста18.07.2018 18:13
Власти Волгограда дали добро на митинг против пенсионной реформы18.07.2018 09:08
В Волгограде и Михайловке коммунистам не разрешили митинги против пенсионной реформы13.07.2018 11:39
Вице-губернатор Александр Блошкин знает 100 мест, где некомфортно в Волгограде11.07.2018 14:00
Последнее заседание гордумы Волгограда пятого созыва стало рекордно коротким11.07.2018 10:24
Желающих стать главой Волгограда приглашают на собеседование10.07.2018 10:48
Депутат Госдумы от Волгоградской области агитировал за повышение пенсионного возраста05.07.2018 18:05
Депутаты Волгоградской облдумы сняли «обет молчания» о пенсионной реформе03.07.2018 18:33
Без цензуры: депутат Волгоградской облдумы продемонстрировал непарламентскую лексику03.07.2018 18:00
На «расслабоне»: депутат Волгоградской облдумы пришел на заседание в майке03.07.2018 17:13
Реклама