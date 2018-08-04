Политика

Избиратели возмутились ответами депутатов Волгоградской областной думы на предложение самораспуститься

Политика 04.08.2018 05:51
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04.08.2018 05:51



Жалобы с просьбой привлечь депутатов Волгоградской облдумы Николая Лукьяненко и Эдуарда Давыдовского к административной ответственности направлены в прокуратуру региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на тексты посланий, авторы – жители Калачевского района, считают, что народные избранники нарушили закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Дело в том, что после проведения в Калаче-на-Дону митинга райкома КПРФ против пенсионной реформы в облдуму к народным избранникам, поддержавшим скандальный законопроект, было направлено предложение «самораспуститься». «Вы те, которых мы избрали в надежде на то, что вы будете отстаивать наши интересы и принимать решения, основываясь исключительно на мнении жителей Волгоградской области. Но обсуждение законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» в части повышения пенсионного возраста и результаты голосования показали, как цинично вы можете игнорировать нас - своих избирателей…В преддверии голосования в нашем городе Воинской Славы Калач-на-Дону, как и в Калачевском районе в целом, не была организована площадка для встречи депутатов областной думы со своими избирателями, поэтому непонятно с кем из избирателей и когда вы обсуждали данный законопроект, на чье мнение ссылалис,ь принимая решения поддержать, на наш взгляд, антинародную пенсионную реформу?», - говорится в обращении. Избиратели Калачевского района довели до сведения депутатов, что больше в них не нуждаются и предложили «добровольно сложить свои полномочия и сдать депутатские мандаты в кратчайшие сроки». Обращение подписали почти 300 человек. В ответ от депутатов –единороссов Лукьяненко и Давыдовского с разницей в один день были получены идентичные по содержанию письма с рекомендацией подробно ознакомиться с законопроектом на сайте пенсионного фонда. 


Оба депутата слово в слово повторили друг друга, отметив, что целью пенсионной реформы не является ущемление в правах работающих граждан. Избиратели посчитали, что это ответы «не по существу» и написали жалобы в прокуратуру, подчеркнув, что депутаты подошли к социально значимому вопросу формально.
Напомним, 3 июля депутаты Волгоградской областной думы в первом чтении большинством голосов проголосовали за поддержку правительственного законопроекта о повышении в России пенсионного возраста. «За» выступили все представители фракции «Единой России». 19 июля законопроект в первом чтении был одобрен Государственной думой РФ. На 21 августа в высшем законодательном органе страны намечены большие парламентские слушания по вопросу «пенсионного» законопроекта.
Пенсионная реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).

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