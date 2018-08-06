В Волгограде у «партии власти» перед выборами проблемы с самооценкой

До выборов в Волгоградскую гордуму остается 5 недель – кандидаты осторожно пустили в ход первые агитматериалы. Оппозиция по традиции давит на самые слабые места партии власти, выдвигая лозунги на грани фола. «Покойникам пенсия не нужна» - либерал-демократы поймали актуальную протестную волну и, по всей видимости, останутся на ее гребне до самих выборов. Очевидно, что тему неприятия пенсионной реформы активно будут использовать и коммунисты. «Справороссы», по сведениям информагентства, также обратятся к данной теме, но осторожно, как говорится, без фанатизма. В предвыборную стратегию «Единой России» политическая повестка в стране тоже внесла заметные коррективы – от бренда партии в ходе кампании, похоже, решено несколько дистанцироваться. Пенсионная реформа, повышение цен на бензин, принятие закона о повышении НДС до 20% - не лучший повод для гордости правящей партии. На четырехполосной газете «ЕР» формата А3 для логотипа партии отвели мизерную площадь – размером с двухрублевую монету. На уличных предвыборных билбордах символика главной политической силы страны тоже едва заметна. Случайность?..

Напомним, 9 сентября в Волгограде выберут 36 депутатов Волгоградской городской думы шестого созыва, 18 из которых – по одномандатным округам, 18 – по спискам партий. В каких из округов развернется наиболее жесткая борьба? Как минимум несколько территорий претендуют на включение в число самых «горячих».

В избирательном округе №17 Красноармейского района прогнозируется самая серьезная схватка. На мандат претендуют два основных кандидата – самовыдвиженец Дмитрий Крылов и представитель «Справедливой России» Андрей Куприков. Первый кандидат узнаваем в районе, является действующим депутатом. Его оппозиционная риторика может быть близка определенным электоральным группам. Андрей Куприков депутатского опыта не имеет, но более конструктивен: в городе известен, в том числе, как член общественной палаты региона. Опорой ему послужат партийный ресурс и финансы. Куприков - самый обеспеченный кандидат «СР» в Волгограде. В избирательном округе №17, пожалуй, может состояться самый увлекательный предвыборный поединок.

Компания из трех отнюдь не товарищей собралась в избирательном округе №15 Кировского района. Все трое кандидатов идут под партийными флагами. Коммунист Валерий Могильный, у которого нет проблем с капиталом (16 млн рублей дохода за 2017 год) сразится с единороссом Олегом Спицыным, родственником областного депутата. Страстный предвыборный танец будет напоминать танго втроем благодаря еще одному претенденту на мандат - жириновцу Олегу Милюкову. Последний едва ли финиширует первым, но за счет либерально-демократического окраса может внести определенную пикантность в электоральный процесс. Судебные тяжбы среди кандидатов, к слову, уже стартовали.

В избирательном округе №16 на первый взгляд ситуация проста и понятна. Действующий нардеп-единоросс Геннадий Кузнецов готовится продолжить свой славный депутатский путь в новом думском созыве. Он молод, активен, но не то, чтобы слишком – не всем избирателям образ успешного парня и семейного бизнесмена может оказаться близок. На подхвате у кандидата по идее должен оказаться списочник «Единой России», но и тут незадача. Фамилия выдвиженца по территориальной группе 28-летнего Саро Багдасаряна электорату тоже мало знакома. Зато у последнего выдвиженца, который работает в сфере дорожного строительства, нет проблем с материальным положением – за минувший год он заработал 7,5 млн рублей. Как ему это поможет на выборах – вопрос другой.

Конкуренцию одномандатнику Кузнецову может составить справоросс Сергей Корабельщиков. Его род занятий понятней электорату - он начальник ЖД-станции «Татьянка». Правда, у кандидата нет политического опыта, а есть погашенная судимость, которую он получил в 15-летнем возрасте за грабеж.

Нетривиальное развитие событий может произойти и на ряде других избирательных округах, где позиции единороссов не слишком-то сильны. Неожиданности могут случиться там, где кандидатом выставили новичка или там, где тандем «одномандатник-списочник» грешит своей непрочностью. Сгущаются тучи, к примеру, над нынешним думцем от партии власти Дмитрием Федюшкиным. Он идет по списку партии в территориальной группе №12 и его положение несколько шаткое. Предвыборный лозунг «Единой России» на этих выборах гласит: «Волгоград, вперед!». Федюшкин пока топчется на месте, тогда как команда либерал-демократов, чьими агитматериалами завалены почтовые ящики домов, бодрее набирает обороты.

В Центральном районе неоднозначные позиции у нынешней народной избранницы Ирины Каревой. В округе №10 она - списочник, лицо партии власти. Но в этом, кажется, и заключается проблема. Последние пять лет Карева, некогда лидер фракции партии власти, являлась справороссом - партбилет соответствующий имелся. Весной народная избранница распрощалась со справороссами и прямиком отправилась на праймериз "Единой России", простившей в итоге изменщицу. На прежних выборах в 2013 году, кстати, депутат показала далеко не самый высокий результат. Много ли очков она принесет партии власти в сентябре 2018-го?.. Поживем - увидим.

С учетом некрепкого партийного тыла в лице госпожи Каревой есть вероятность возникновения сложностей в округе №10 и у одномандатника Максима Логунова – директора МБУ «Волгоградзеленхоз». Его персоналия горожанам практически не известна. Противостоять ему будет, если пройдет регистрацию, самовыдвиженец Алексей Волков – начальник местного штаба Алексея Навального. За этим избирательным округом тоже будет любопытно понаблюдать. Очень постараться придется и кандидату по соседнему округу №9 того же района 26-летнему индивидуальному предпринимателю Алексею Рыгину. На предварительном голосовании он с удивительной, не всем понятной легкостью одержал победу над депутатом двух последних созывов, доктором Еленой Вознесенской. Но 9 сентября среди его конкурентов оказался еще один врач и тоже акушер-гинеколог Ирина Рубцова («СР»). Не пойдут ли по старой привычке жители центра голосовать за медика?.. Скоро узнаем.

Неоднозначные позиции за месяц до выборов у главы Волгограда Андрея Косолапова, который баллотируется в качестве одномандатника в округе №1 Тракторозаводского района. На предварительном голосовании, напомним, 3 июня он оказался аутсайдером праймериз, набрав наименьшее количество голосов избирателей среди всех округов. Лидер реготделения партии Сергей Горняков, комментируя тогда провальные результаты Косолапова, выразил надежду, что до 9 сентября он «впряжется» в избирательную кампанию и нагонит отставание. Однако, по некоторым данным, рейтинг партии власти в доверенном ему округе пока далек от того, каким его хотели бы видеть в предвыборном штабе.

В единый день голосования для партии власти задача минимум - получить в гордуме парламентское большинство, то есть порядка 25-27 мандатов. С десяток кресел остаются теоретически вакантными - учитывая, что главная партия сегодня не в лучшей форме, у ее оппонентов за оставшийся месяц есть шанс побороться за симпатии горожан.