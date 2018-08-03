В Волгограде начали сбор подписей за референдум против повышения пенсионного возраста

Общество 03.08.2018 17:15
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03.08.2018 17:15
Волгоградские коммунисты начали собирать подписи в поддержку референдума против повышения пенсионного возраста. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Сталинградский обком КПРФ, прием подписей ведется в обкоме и райкомах КПРФ в Волгограде. Напомним, ранее ЦИК РФ признал некорректным вопрос, который российские коммунисты хотели вынести на референдум. Он звучал так: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». ЦИК счел, что формулировка вопроса допускает множественное толкование и может ввести граждан в заблуждение, а Мосгоризбирком отказал в регистрации подгруппы на основании этого заключения. Коммунисты не стали обжаловать решение ЦИК и решили переформулировать вопрос и заново начать процедуру инициирования референдума. Однако уже сегодня должно состояться заседание инициативной группы, которая предлагает вынести на референдум вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?». В КПРФ заявили, что не имеют отношения к новой группе.
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