В Волгограде начали сбор подписей за референдум против повышения пенсионного возраста





Волгоградские коммунисты начали собирать подписи в поддержку референдума против повышения пенсионного возраста. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Сталинградский обком КПРФ, прием подписей ведется в обкоме и райкомах КПРФ в Волгограде. Напомним, ранее ЦИК РФ признал некорректным вопрос, который российские коммунисты хотели вынести на референдум. Он звучал так: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». ЦИК счел, что формулировка вопроса допускает множественное толкование и может ввести граждан в заблуждение, а Мосгоризбирком отказал в регистрации подгруппы на основании этого заключения. Коммунисты не стали обжаловать решение ЦИК и решили переформулировать вопрос и заново начать процедуру инициирования референдума. Однако уже сегодня должно состояться заседание инициативной группы, которая предлагает вынести на референдум вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?». В КПРФ заявили, что не имеют отношения к новой группе.



