«Высота 102 ТВ»: В Волгограде «Концессии водоснабжения» ушли с разбитой дороги

Смотрите сегодня в программе: обещанного «Концессиями водоснабжения» восстановления улицы Быстрова до 1 августа так и не случилось.Силовая спецоперация: задержана группа продавцов липовых пропусков на проезд по дорогам Волгоградской области. Спасибо, что живой: житель Волгограда поблагодарил сотрудников ГАИ, которые спасли ему жизнь. Проект готов: в старом здании Царицынской водокачки будет дворец торжеств.

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