Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде «Концессии водоснабжения» ушли с разбитой дороги

Аналитика 03.08.2018 20:05
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03.08.2018 20:05

Смотрите сегодня в программе: обещанного «Концессиями водоснабжения» восстановления улицы Быстрова до 1 августа так и не случилось.Силовая спецоперация: задержана группа продавцов липовых пропусков на проезд по дорогам Волгоградской области. Спасибо, что живой: житель Волгограда поблагодарил  сотрудников ГАИ, которые спасли ему жизнь. Проект готов: в старом здании Царицынской водокачки будет дворец торжеств.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.


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