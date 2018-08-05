Доверчивые волгоградцы продолжают терять сотни тысяч рублей из-за действий мошенников

Финграмотность 05.08.2018 11:25
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05.08.2018 11:25
Сотрудники волгоградской полиции разыскивают подозреваемых в мошенничествах, совершенных в первые дни августа, и призывают не доверять сомнительным звонкам, перепроверять полученную информацию и не отдавать свои деньги неизвестным людям.
Схемы, в результате которых добропорядочные граждане лишаются своих денег, остаются прежними.
Мошенничество с банковскими картами
Трое жителей Дзержинского, Центрального районов и города Волжский в общей сложности лишились свыше 100 тысяч рублей. На номера телефонов потерпевших позвонили незнакомцы, которые представились банковскими работниками и сообщили о блокировке их карт. Поверив аферистам, граждане отправились к банкоматам и под их диктовку набрали на терминале определенную комбинацию цифр, после чего лишились денег со своих карт.
Впустила незнакомцев…
80-летняя жительница Волжского впустила в свою квартиру двух незнакомых женщин, которые внушили пенсионерке, что с помощью заговора вылечат ее заболевание. Для ритуала им понадобились все сбережения хозяйки. Пенсионерка отдала им 100 тысяч рублей, поверив в то, что после определенных манипуляций деньги будут возвращены. Однако аферистки похитили их и скрылись.
Неудачно купил по интернету
20-летний житель Волжского перевел 22 тысячи рублей на абонентский номер пользователя социальной сети, который выставил на продажу квадроцикл. Однако обещанного товара волжанин не дождался. Аферист не вернул ему и деньги, перестав отвечать на звонки и сообщения.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУВД по Волгоградской области, в настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление причастных к этим преступлением лиц и просят незамедлительно обращаться в отдел полиции, если вы пострадали от действий мошенников.
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