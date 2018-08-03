Федеральные новости

Правительство РФ потребовало без промедлений перечислить 5 млрд рублей на закупку аграриями топлива

Федеральные новости 03.08.2018 16:23
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03.08.2018 16:23


ГОРКИ, 3 августа. /ТАСС/. Выделяемые из резервного фонда правительства РФ 5 млрд рублей на закупку аграриями горюче-смазочных материалов (ГСМ) в период уборки урожая должны быть перечислены без промедления. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматривается соответствующий проект постановления.
"Сегодня обсудим выделение 5 млрд рублей из резервного фонда правительства, деньги поступят в бюджеты регионов, и это позволит закупить не менее 90 тыс. т дизельного топлива в этом году", - сказал премьер, пояснив, что речь идет о компенсации части затрат сельхозтоваропроизводителей в связи с ростом цен на ГСМ.
"Необходимо перечислить деньги, естественно, как можно скорее, поскольку уборочная кампания уже идет, аграрии этих денег ждут. Обращаю на это отдельное внимание министерства сельского хозяйства и, конечно, Министерства финансов. Это нужно сделать моментально - вот прямо только решение примем, несите мне его на подпись, и эти деньги должны быть перечислены в регионы", - потребовал Медведев.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5426184 %D0%B2%D0%B0%D1%80%202.pdf

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